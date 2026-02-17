Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MUP TK

Uhapšen muškarac iz Gračanice zbog sumnje na pronevjeru od 351.346 KM

I.H. je nakon kriminalističke obrade predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

MUP TK. MUP TK (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

17.2.2026

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Odsjek za borbu protiv privrednog kriminaliteta i korupcije su dana 16.02.2026. godine, postupajući po nalogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, oduzeli slobodu licu I.H. (1995) iz Gračanice, zbog postojanja osnova sumnje da je u periodu od januara 2024. do januara 2025. godine, počinio krivično djelo iz člana 384. stav 3. Krivičnog zakona F BiH - Pronevjera u službi, o čemu je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona ranije dostavljen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu sa dokazima, saopćeno je iz MUP-a TK.

- Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu podnesen je zbog postojanja osnova sumnje da je I.H. u svojstvu zaposlenika jednog pravnog lica sa područja Gračanice oštetio isto pravno lice za iznos 351.346,35 KM.

I.H. je nakon kriminalističke obrade predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - navode iz MUP-a TK. 

# GRAČANICA
# MUP TK
# MUŠKARAC
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.