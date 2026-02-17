Danonoćno se istražuje slučaj požara u Domu penzionera i dalje dvoje osumnjičeno

Istraga o požaru u Domu penzionera koji je izbio u Tuzli 4. novembra 2025. godine još nije okončana. Nakon požara smrtno je stradalo čak 17 osoba, a uzrok požara bio je kratak spoj na kablu radioprijemnika. Nije donesena naredba Kako je za „Dnevni avaz“ jučer potvrdio portparol Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović, nije još donesena naredba o proširenju istrage.

Arnautović: Konstantni rad

- Na predmetu se konstantno i danonoćno radi i obavljaju se brojne istražne radnje i vještačenja. Kada se okončaju sve potrebne provjere i donese tužilačka odluka, o tome ćemo obavijestiti javnost – rekao je Arnautović za „Dnevni avaz“. Kontaktirali smo i Kantonalni sud u Tuzli. - Do Kantonalnog suda ono što prvo postupamo to je prijedlog za određivanje pritvora ili nešto slično. Istragu vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona. Mi ono što imamo, to su u predmetu protiv dvoje osumnjičenih, ono što imamo za sada, gdje smo postupali po mjerama za produženje pritvora, odnosno po posljednjoj – oni su pušteni iz pritvora, a istragu vodi Kantonalno tužilaštvo za proširenje eventualne istrage, za šta jedino oni mogu dati informaciju – kazala je za „Dnevni avaz“ stručna saradnica za odnose s javnošću Kantonalnog suda u Tuzli Adisa Alić. Osumnjičeni bivši direktor Doma penzionera u Tuzli Mirsad Bakalović (49) i šefica Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u Domu i članica Upravnog odbora Zinaida Halilović-Razić (46), brane se sa slobode po posljednjem ukinutom rješenju, odnosno po rješenju po kojem je ukinut prijedlog Tužilaštva TK.

Bakalović i Halilović-Razić: Pušteni iz pritvora

Brojni propusti Podsjećamo, osumnjičeni Bakalović i Razić-Halilović, terete se da su zajedno, kao saizvršioci, počinili teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, odnosno krivično djelo izazivanja opće opasnosti, dok se Bakaloviću dodatno stavlja na teret produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. U decembru je Arnautović za medije kazao da se radi o propustima u nadzoru i neprovođenju obaveznih mjera koje se odnose na opću sigurnost korisnika doma, uključujući i protivpožarnu zaštitu, što je dovelo do teških posljedica 4. novembra, kada je izbio požar. Tada je dodao da su zajednički propusti osumnjičenih, između ostalog, vezani za neobezbjeđivanje minimalnog broja osoblja u noćnim smjenama, uključujući medicinsko osoblje i njegovatelje, zbog čega u trenutku izbijanja požara nije bilo dovoljno ljudi za pravovremenu evakuaciju korisnika.

Bakalović se sumnjiči i da nije osigurao opće sigurnosne uslove u objektu, posebno u segmentima protivpožarne zaštite, poput sistema za odimljavanje, evakuacije i drugih mjera, o čemu su dostavljeni nalazi i mišljenja vještaka. - Važno je istaći i da se Bakalović sumnjiči da je zaključio ugovore o radu s dvije osobe koje je rasporedio na radna mjesta referenta za protivpožarnu zaštitu i noćnog recepcionara, iako te osobe nisu bile stručno osposobljene niti su faktički obavljale te poslove - rekao je Arnautović u decembru medijima.