PREVEZENI U HITNU

Teška nesreća na putu M-17 kod Maglaja: Troje povrijeđeno, saobraćaj u potpunosti obustavljen

U nesreći su učestovali putničko motorno vozilo marke Mercedes, pmv marke Volvo i pmv marke Renault, navode iz policije

Nastala gužva. RTV Maglaj

Piše: Amila Ovčina

17.2.2026

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u mjestu Misurići, kod Maglaja na putu M-17.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za „Avaz“, nesreća se desila u 18:20 sati.

- U nesreći su učestovali putničko motorno vozilo marke Mercedes, pmv marke Volvo i pmv marke Renault. Tri lica su prevezena u službu Hitne medicinske pomoći – rečeno je za „Avaz“.

Policija je na licu mjesta i saobraćaj je u potpunosti obustavljen. 

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# MAGLAJ
# MISURIĆI
