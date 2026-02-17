Teška nesreća na putu M-17 kod Maglaja: Troje povrijeđeno, saobraćaj u potpunosti obustavljen

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u mjestu Misurići, kod Maglaja na putu M-17.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za „Avaz“, nesreća se desila u 18:20 sati.

- U nesreći su učestovali putničko motorno vozilo marke Mercedes, pmv marke Volvo i pmv marke Renault. Tri lica su prevezena u službu Hitne medicinske pomoći – rečeno je za „Avaz“.

Policija je na licu mjesta i saobraćaj je u potpunosti obustavljen.