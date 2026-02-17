ISTRAGA U TOKU

Tragedija u bh. gradu: Jedna osoba preminula nakon nesreće na gradilištu

MUP RS. Dejan Rakita/Pixsell/PIXSELL (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

17.2.2026

Policijskoj upravi Prijedor danas oko 14:20 časova prijavljeno je da je tokom izvođenja građevinskih radova jedna osoba zadobila teške povrede.

Portparol Policijske uprave Prijedor Zvezdana Alendarević potvrdila je za GradPrijedor.com portal da je po prijavi odmah reagovano, nakon čega je obavljen uviđaj pod rukovodstvom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva.

Utvrđeno je da je teške povrede zadobila osoba D.J. iz Prijedora, koja je usljed zadobijenih povreda preminula.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor preduzimaju dalje mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti prijavljenog događaja.

