Video / Teška nesreća u Tuzli: Automobil završio na krovu, ima povrijeđenih

U Tuzli se rano jutros desila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala četiri vozila od kojih je jedno završilo na krovu. Povrijeđene su dvije osobe, potvrđeno je za "Avaz".

- Nesreća se desila u 6:55 na raskrsnici ulica ZAVNOBIH-a i Bulevar II korpusa. Učestvovala su četiri vozila, a povrijeđena su dva lica koja su prevezena na UKC Tuzla - kazali su nam iz Operativnog centra MUP-a TK.

Saobraćaj je obustavljen u potpunosti i preusmjerava se na alternativne pravce. Uviđaj je u toku.