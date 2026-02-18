Video / Veliki broj pripadnika policije i dalje na Skenderiji: Uviđaj traje nakon što se Irfan Karić pokušao zabiti u masu

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo danas su uhapsili Irfana Karića, koji je automobilom pokušao da uđe u masu na Skenderiji, gdje se okuplja veća grupa demonstranata, koji već šesti dan protestuju nakon smrti mladića Erdoana Morankića.

Kako je potvrđeno za "Avaz", kod Karića je pronađena droga, nakon čega je priveden.

Tokom uviđaja, vozač je zatražio svoju jaknu, zbog čega mu je policija nakratko skinula lisice. Uviđaj na mjestu incidenta još uvijek traje, a policija nastavlja s radom na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja.

