Šta se dešava u Srebrenici: Tinejdžer htio da pobije djecu?

U razgovoru s odjeljenskim starješinom na spisku su skroz druga imena koja nemaju veze sa srpskom nacionalnosti, istakla je direktorica

„Prva osnovna škola“ u Srebrenici. Društvene mreže

Piše: Amila Ovčina

18.2.2026

Prava drama odvijala se u Srebrenici, nakon što je u javnosti jučer odjeknula vijest da je učenik „Prve osnovne škole“ u Srebrenici, navodno, napravio spisak prijatelja koje želi da ubije. 

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdila Stana Stanić, iz Policijske uprave Zvornik, imali su zaprimljenu prijavu o ovom događaju.

Zaprimljena prijava

- Ono što mogu da potvrdim jeste da je bila prijava i da je rad u toku. Za sve dalje informacije, pošto su maloljetnici, nadležno je Okružno javno tužilaštvo Bijeljina – potvrđeno je za „Dnevni avaz“.

S obzirom na to da su se pojavile razne dezinformacije u javnosti, kako je spisak napravilo dijete bošnjačke nacionalnosti te da su, navodno, na spisku djeca srpske nacionalnosti, kontaktirali smo i školu.

- Povodom objava koje su se pojavile u javnosti želim da demantujem i želim jasno istaći da je škola preduzela sve mjere koje su u njenoj nadležnosti, postupajući u skladu s važećim propisima i procedurama i protokolu o postupanju protiv vršnjačkog nasilja. Od prvog trenutka škola je reagovala savjesno s ciljem zaštite učenika i očuvanja sigurnog školskog okruženja. Zbog zaštite maloljetnih lica i poštovanja zakonskih obaveza, škola nije u mogućnosti da u javnost iznosi detalje pojedinačnog slučaja, ali uvjeravamo vas da su svi relevantni koraci preduzeti u saradnji s nadležnim institucijama i o svemu je obaviješteno resorno ministarstvo – Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske – istakla je za „Dnevni avaz“ direktorica „Prve osnovne škole“ u Srebrenici Snežana Jandrić.

Postojanost spiska

Pitali smo je koje tačno navode iz medija demantuje, na šta nam je kazala da demantuje spisak učenika te da spisak nikada nisu ni vidjeli.

- Piše se da su na spisku srpska djeca, što nije istina. U razgovoru s odjeljenskim starješinom na spisku su skroz druga imena koja nemaju veze sa srpskom nacionalnosti. Mi spisak nikada nismo vidjeli. Odjeljenski starješina, učenici njegovog razreda su odjeljenskom starješini prijavili da postoji spisak na kojem se nalaze učenici. Ni odjeljenski starješina, a ni mi kao škola nismo vidjeli taj spisak, ali postupamo kao da je postojao spisak – istakla je direktorica.

S obzirom na to da se u medijima pojavila informacija da je spisak, navodno, napravio učenik bošnjačke nacionalnosti, direktorica je rekla da ne želi iznositi informacije koje se tiču škole, te da su to informacije koje ne bi iznosila u javnost, jer je riječ o maloljetnoj djeci te će postupati u skladu s daljim procedurama.

Zaštita djece i sigurno okruženje

- Zbog zaštite lica i zakonskih obaveza nisam u mogućnosti da vam iznosim detalje pojedinca. Postupili smo tačno po protokolu o postupanju nasilja i sve korake koje je škola imala u nadležnosti je preduzela. Za dalje ćemo vidjeti. Nije korektno iznositi neistine. To su maloljetna djeca. Ne trebaju da se iznose dezinformacije i u prvom slučaju je zaštititi djecu i stvoriti sigurno okruženje u školi. To nam je prvi cilj i radimo ka tome. Sve relevantne institucije su uključene, koje se podrazumijevaju – dodala je direktorica za „Dnevni avaz“.

