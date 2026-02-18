Šta se dešava u Srebrenici: Tinejdžer htio da pobije djecu?

Prava drama odvijala se u Srebrenici, nakon što je u javnosti jučer odjeknula vijest da je učenik „Prve osnovne škole“ u Srebrenici, navodno, napravio spisak prijatelja koje želi da ubije.

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdila Stana Stanić, iz Policijske uprave Zvornik, imali su zaprimljenu prijavu o ovom događaju.

Zaprimljena prijava

- Ono što mogu da potvrdim jeste da je bila prijava i da je rad u toku. Za sve dalje informacije, pošto su maloljetnici, nadležno je Okružno javno tužilaštvo Bijeljina – potvrđeno je za „Dnevni avaz“.

S obzirom na to da su se pojavile razne dezinformacije u javnosti, kako je spisak napravilo dijete bošnjačke nacionalnosti te da su, navodno, na spisku djeca srpske nacionalnosti, kontaktirali smo i školu.

- Povodom objava koje su se pojavile u javnosti želim da demantujem i želim jasno istaći da je škola preduzela sve mjere koje su u njenoj nadležnosti, postupajući u skladu s važećim propisima i procedurama i protokolu o postupanju protiv vršnjačkog nasilja. Od prvog trenutka škola je reagovala savjesno s ciljem zaštite učenika i očuvanja sigurnog školskog okruženja. Zbog zaštite maloljetnih lica i poštovanja zakonskih obaveza, škola nije u mogućnosti da u javnost iznosi detalje pojedinačnog slučaja, ali uvjeravamo vas da su svi relevantni koraci preduzeti u saradnji s nadležnim institucijama i o svemu je obaviješteno resorno ministarstvo – Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske – istakla je za „Dnevni avaz“ direktorica „Prve osnovne škole“ u Srebrenici Snežana Jandrić.

Postojanost spiska

Pitali smo je koje tačno navode iz medija demantuje, na šta nam je kazala da demantuje spisak učenika te da spisak nikada nisu ni vidjeli.