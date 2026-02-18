Akcija policije u Bugojnu: Kod djevojke pronađen kanabis i vaga

U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičene osobe se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje, saopćeno je iz MUP-a SBK

Pronađen kanabis. Pexels (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

18.2.2026

Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Policijske uprave Bugojno, 18. februara ove godine, oko 01:10 sati, u mjestu Poriče, općina Bugojno, na osnovu naredbe Općinskog suda u Bugojnu, izvršili su pretres kuće, pratećih objekata u korisništvu L.D., rođena 2002. godine, iz Bugojna.

Prilikom pretresa pronađena je određena količina zeljaste materije koja izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu „cannabis“, kao i vaga za precizno mjerenje.

U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičene osobe se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje, saopćeno je iz MUP-a SBK.

# DROGA
# BUGOJNO
# PU BUGOJNO
