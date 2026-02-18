Akcija policije u Bugojnu: Kod djevojke pronađen kanabis i vaga

Policijski službenici Tima za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Policijske uprave Bugojno, 18. februara ove godine, oko 01:10 sati, u mjestu Poriče, općina Bugojno, na osnovu naredbe Općinskog suda u Bugojnu, izvršili su pretres kuće, pratećih objekata u korisništvu L.D., rođena 2002. godine, iz Bugojna.

Prilikom pretresa pronađena je određena količina zeljaste materije koja izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu „cannabis“, kao i vaga za precizno mjerenje.

U saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičene osobe se poduzimaju zakonom propisane mjere i radnje, saopćeno je iz MUP-a SBK.