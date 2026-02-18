Pogledajte šta je policija pronašla kod Irfana Karića koji je automobilom krenuo na demonstrante

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su danas Irfana Karića koji je automobilom krenuo na demonstrante koji su se nalazili u ulici Hamze Hume.
Nakon što je zaustavljen, policija je kod njega pronašla i opojne droge, poslije čega je priveden i zadržan radi dalje kriminalističke obrade.
- Muškarac inicijala I.K. (1998) iz Sarajeva lišen je slobode danas na raskrsnici ulica Hamze Hume – Maršala Tita, zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kod osumnjičenog je pronađena i određena količina opojne droge spid, ekstazi i marihuana.
Također, vozilom je upravljao u vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, a kao višestrukom povratniku u vršenju saobraćajnih prekršaja, privremeno mu je oduzeto motorno vozilo", saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.
