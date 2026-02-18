"AVAZ" SAZNAJE

Stravična nesreća u Lukavcu: Automobil udario tri pješaka, jedan poginuo, dvoje povrijeđeno

Uviđajem na mjestu saobraćajne nezgode rukovodiće dežurni tužilac KTTK-a a uviđaj, će izvršiti istražitelji OKP PU Lukavac

Policija na terenu. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. Bešić

18.2.2026

U stravičnoj nesreći koja se dogodila u Lukavcu jedan pješak smrtno je stradao, saznaje portal „Avaza“.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za „Avaz“, Policijskoj stanici Lukavac je oko 18:15 sati prijavljeno da se dogodila saobraćajna nezgoda na lokalnom putu u mjestu Gnojnica, Grad Lukavac, u kojoj je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo i tri pješaka.

- Na mjesto događaja upućeni su SHMP Lukavac i patrola policije PS Lukavac, te je dežurni ljekar ekipe hitne pomoći na mjestu događaja konstatovao smrt pješaka Đ.S. (1960) iz Berkovice, dok su dva povrijeđena pješaka prevezeni u JZU UKC Tuzla radi ukazivanja medicinske pomoći. Uviđajem na mjestu saobraćajne nezgode rukovodiće dežurni tužilac KTTK-a a uviđaj, će izvršiti istražitelji OKP PU Lukavac – potvrđeno je za „Avaz“. 

# MUP TK
# LUKAVAC
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# AUTOMOBIL
