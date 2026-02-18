ČEKA SE STEPEN POVREDA

U nesreći u Sarajevu povrijeđene dvije osobe, prevezene su na KUM

Saobraćaj nije blokiran, preusmjerava se na alternativne pravce, dok se završe uviđajne radnje, rečeno je za "Avaz"

Nastao kolaps zbog nesreće u Sarajevu.

A. O.

18.2.2026

Dvije osobe povrijeđene su u nesreći koja se večeras dogodila kod Careve ćuprije, u Sarajevu.

One su prevezene na Kliniku urgentne medicine (KUM). Prema prvim informacijama, tramvaj je udario u automobil.

Za sada nije poznato je li riječ o teškim ili lakim povredama. Na automobilu je pričinjena materijalna šteta.

- Saobraćaj nije blokiran, preusmjerava se na alternativne pravce, dok se završe uviđajne radnje. Više informacija ćemo imati nakon završenog uviđaja. Kad su u pitanju procesne i uviđajne radnje, ne možemo davati bilo kakve informacije dok su iste u toku ili dok nisu završene – rečeno je ranije iz Operativnog centra MUP-a KS za „Avaz“.

Više informacija bit će poznato nakon što policijski službenici obave uviđaj. 

