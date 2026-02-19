ISTRAGA O NESREĆI

Tužilaštvo KS: Izuzima se dokumentacija iz GRAS-a i vrše pretresi u firmi "Vikler-Promet"

Dokumentacija se odnosi na upotrebu tramvaja broj 516

Tramvaj iskočio iz šina. E. Trako/Avaz

Ermin Zatega

19.2.2026

Po naredbama Općinskog suda u Sarajevu, istražitelji MUP-a KS pod nadzorom postupajućih tužilaca, izuzimaju dokumentaciju iz GRAS-a koja se odnosi na upotrebu tramvaja broj 516, tehničku dokumentaciju svih čeških tramvaja i određene personalne dosijee zaposlenih. 

- Iz Ministarstva saobraćaja KS izuzima se dokumentacija vezana za stručni nadzor nad tramvajskim saobraćajem od strane GRAS-a. Navedene aktivnosti provode se u sklopu istrage o tramvajskoj nesreći.

Istovremeno, u sklopu provjere navoda iz prijave koja se tiče javnih nabavki magnetnih kočnica, vrše se pretresi u prostorijama firme „Vikler-Promet“ na dvije lokacije. U vezi sa navedenom prijavom izuzima se dokumentacija i iz GRAS-a - potvrdila je glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić.

# TUŽILAŠTVO KS
# TRAMVAJ
# PRETRESI
# GRAS
