"Avaz" na licu mjesta: Pogledajte privođenje Irfana Karića, koji je automobilom krenuo na građane

Na jučerašnjim protestim u Sarajevu desio se incident kada je razjareni Irfan Karić zaletio automobilom među demonstrante.
Brzom intervencijom policije izbjegnuta je tragedija te su ga pripadnici MUP-a KS uhapsili, a prilikom pretresa u automobilu pronađena je velika količina droge kao i municija.
On je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku tužilac će odlučiti o eventualnom prijedlogu za pritvor.
