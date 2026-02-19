"Avaz" na licu mjesta: Pogledajte privođenje Irfana Karića, koji je automobilom krenuo na građane

Na jučerašnjim protestim u Sarajevu desio se incident kada je razjareni Irfan Karić zaletio automobilom među demonstrante.

Brzom intervencijom policije izbjegnuta je tragedija te su ga pripadnici MUP-a KS uhapsili, a prilikom pretresa u automobilu pronađena je velika količina droge kao i municija.

On je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku tužilac će odlučiti o eventualnom prijedlogu za pritvor.