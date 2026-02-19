Horor kod Beograda: Maskirani razbojnici mu upali u dom, vezali ga i davili

Beogradska policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su počinili brutalno razbojništvo u okolini Beograda, saznaje „Telegraf.rs“.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je prošla kroz pravu agoniju, a detalji ovog svirepog napada koji se dogodio prije deset dana tek sada šokiraju javnost.

Napadači su bili detaljno pripremljeni za akciju. U dom žrtve upali su pod okriljem noći, a njihov primarni cilj bila je novčana ušteđevina koju je nesretni čovjek godinama čuvao.

"Nisu mu dali šansu"

Žrtva je istražiteljima potvrdila da su razbojnici bili maskirani, što dodatno otežava identifikaciju, ali ukazuje na to da su napadači profesionalci koji ništa nisu prepustili slučaju.

Čim su ušli u objekat, muškarca su vezali, a potom počeli sa zverskim mučenjem.

Prema nezvaničnim informacijama, napadači su nesretnog čovjeka davili i fizički maltretirali sve dok, u strahu za život, nije otkrio tačnu lokaciju gdje se nalazi novac.

Nakon što su dobili šta su željeli, uzeli su svu ušteđevinu i pobjegli u nepoznatom pravcu.

Kćerka potvrdila dolazak policije

Redakcija Telegrafa posjetila je mjesto gdje se odigrao ovaj užas. Iako su tragovi traume i dalje vidljivi, porodica iz sigurnosnih razloga ne želi da izlazi u javnost. Kćerka žrtve kratko je potvrdila da je policija obavila uviđaj.

- Ne želimo da dajemo nikakve izjave niti da otkrivamo detalje. Policija je bila ovdje i oni rade na slučaju - izjavila je kćerka oštećenog.

Zbog sigurnosti porodice, identitet čovjeka kao i tačno mjesto u okolini Beograda gdje se nemili događaj dogodio, neće biti objavljivani, s obzirom da su opasni i maskirani napadači i dalje na slobodi.

Tužilaštvo pokrenulo istragu

O cijelom slučaju odmah je obaviješteno nadležno tužilaštvo. Policija trenutno pretražuje teren i provjerava snimke sa nadzornih kamera u širem krugu naselja kako bi došla do vozila kojim su razbojnici pobjegli. Sumnja se da je pljačka bila "tipovana", odnosno da su napadači imali informaciju o tačnom iznosu novca koji se nalazi u kući.