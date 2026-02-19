JEZIV SLUČAJ

Oglasio se MUP TK o profesoru Omeru Delaliću, koji je prijavljen zbog dodirivanja učenice

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a provode potrebne radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti prijavljenog događaja, naveli su iz MUP-a

Omer Delalić. RTV 7

Piše: Sedin Spahic

19.2.2026

Kako je objavio portal "Avaza", Omer Delalić, profesor u Mješovitoj srednjoj saobraćajnoj školi, je prijavljen policiji zbog neprimjerenog kontakta s maloljetnicom.

Učenica je sve prijavila majci, koja je nakon pala u nesvijest nakon što je čula informacije.

Nakon toga je majka obavijestila policiju, a u nastavku prenosimo odgovor na upit koji smo poslali Upravi policije MUP-a TK.

- PU Tuzla je 10.02.2026.godine zaprimila prijavu događaja koji se odnosi na maloljetnu osobu, o čemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona (KTTK-a). Prema uputama i pod nadzorom tužioca KTTK-a, istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a provode potrebne radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti prijavljenog događaja. U skladu sa odredbama Zakona o o zaštiti djece i maloljetnika u krivičnom postupku F BiH, Uprava policije nije u mogućnosti dati više informacija u konkretnom slučaju - naveli su iz MUP-a TK za "Avaz".

# MUP TK
# TUZLA
# OMER DELALIĆ
# MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA
