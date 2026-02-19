Maloljetni sin pokušao automobilom pogaziti okupljene ljude: Potvrđena optužnica protiv obijesnog vozača, Jasmin Ponjević ostaje u pritvoru

Općinski sud u Velikoj Kladuši potvrdio je optužnicu protiv Jasmina Ponjevića koji je u novembru 2025. godine izazvao opći haos na saobraćajnici u mjestu Trnovi kod Velike Kladuše obijesnom vožnjom, dok je u automobilu marke Golf bio s maloljetnim sinom A. P. (15), saznaje „Dnevni avaz“.
Uznemirujući snimci s videonadzora pokazali su obijesnu vožnju, a maloljetnik je pokušao automobilom pogaziti okupljene ljude.
Produžen pritvor
- Optužnica protiv Jasmina Ponjevića T01 0 KT 0048481 25, potvrđena je rješenjem ovog suda broj 23 0 K 065638 26 Kps, protiv optuženog produžen je pritvor rješenjem 23 0 K 065638 26 Kv 3 od 4. 2. 2026. godine, koji po ovom rješenju može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 1 (jednu) godinu – odgovor je na upit „Dnevnog avaza“ iz Općinskog suda u Velikoj Kladuši.
Podsjetimo, i Jasminovom maloljetnom sinu prošle godine u decembru je bio produžen pritvor, međutim, sada nije poznato da li je on pušten na slobodu. S obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi, nadležne institucije ne mogu davati nikakve podatke. Prema informacijama „Dnevnog avaza“, Jasmin i njegov sin u decembru su bili smješteni u Kazneno-popravnom zavodu Bihać.
Izbila tučnjava
Podsjetimo, pri velikoj brzini, Jasmin Ponjević je, vozeći Golf, prešao u drugu traku te izazvao saobraćajnu nesreću.
Potom je zaustavio automobil pored ceste i izašao iz vozila, kako bi se verbalno sukobio s okupljenim ljudima.
Poslije toga došlo je i do fizičkog obračuna s ljudima koji su se u tom momentu zatekli na mjestu nemilog događaja.
Nakon što je dobio udarac od drugog muškarca koji se našao na licu mjesta u tom momentu i pao na pod, njegov sin, koji je bio suvozač, sjeo je za volan i odlučio pregaziti okupljene ljude. Tom prilikom je maloljetnik i udario jednu osobu.
Podsjetimo, četiri osobe tada su zadobile povrede, od toga jedna teške tjelesne povrede. Građani koji su se tada okupili bili su vidno uznemireni.