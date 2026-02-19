Vozač tramvaja koji je udario u automobil u Sarajevu bio nadrogiran, istekla mu i vozačka dozvola

U Sarajevu se sinoć dogodila saobraćajna nesreća kada su se sudarili tramvaj i dva automobila kod Careve Ćuprije, a ono što je zabrinjavajuće je da je vozač tramvaja bio nadrogiran. Također, njemu je istekla i vozačka dozvola za upravljanje tramvajem.

Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, 18.02.2026. godine oko 20:20 sati, u ulici Obala Kulina Bana došlo je saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali šinsko vozilo-tramvaj i putničko motorno vozilo „VW Taigo“ i „VW Golf“.

- Oba vozača putničkih motornih vozila su ljekarski obrađena u Općoj bolnici „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, gdje su im konstatovane lakše tjelesne povrede, dok je na vozilima pričinjena materijalna šteta.