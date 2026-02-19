Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NASTANJEN U VOGOŠĆI

Uhapšen mladić u Sarajevu zbog više krivičnih djela: Policija mu pronašla spid

Imenovani se dovodi u vezu sa više događaja izazivanjem požara na motornim vozilima, izvršenim u prethodnom periodu na području Centra

Intervencija policije. Avaz

A. O.

19.2.2026

Na osnovu raspisane operativne potrage jučer su u 12:30 sati policijski službenici Policijske uprave Centar uhapsili mladića.

Riječ je o osobi inicijala V.D., rođen 2003. godine u Sarajevu, nastanjen u Vogošći. On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ FBiH) i Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. stav 3. istog Zakona).

- Prilikom pretresa kod njega je pronađen i oduzet jedan paketić s materijom koja asocira na opojnu drogu speed. Imenovani se dovodi u vezu sa više događaja izazivanjem požara na motornim vozilima, izvršenim u prethodnom periodu na području Centra. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a 23-godišnjak je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada – saopćeno je iz MUP-a KS. 

# MLADIĆ
# MUP KS
# SARAJEVO
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.