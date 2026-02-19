U JUTARNJIM SATIMA

Drama u Starom Gradu: Aktivirana eksplozivna naprava

Policija u ulici Vrbanjuša. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

19.2.2026

Policijska uprava Stari Grad jučer je obaviještena u 10:10 sati da je oko 4 sata u ulici Vrbanjuša, općina Stari Grad, od strane NN osobe aktivirana nepoznata eksplozivna naprava.

Tom prilikom nije bilo povrijeđenih osoba, dok je na stambenom objektu nastupila materijalna šteta, kao i na dva parkirana putnička motorna vozila.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji je događaj okvalifikovao kao krivično djelo Izazivanje opće opasnosti (član 323. KZ FBiH), a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, saopćio je MUP KS.

# EKSPLOZIVNA NAPRAVA
# MUP KS
