Advokat vozača tramvaja za "Avaz": Treba istražiti zašto nema snimka koji bi otklonio sve dileme, sve sam saznao iz medija

Elmin Plećan, advokat Adnana Kasapovića, vozača sarajevskog tramvaja prokomentarisao je za „Avaz“ informaciju koja se pojavila u javnosti o nepostojanosti snimka iz tramvaja.

Naime, u medijima se pojavila informacija da snimak iz tramvaja koji je trebao poslužiti u rasvjetljavanju stravične nesreće koja se dogodila prije 7 dana u Sarajevu kada je tramvaj iskočio iz šina, zapravo i ne postoji.

- Za ovo sam saznao iz medija. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Ovo je sada neka nova činjenica i Tužilaštvo treba da istraži zašto nema videozapisa. Ovaj dokaz bio bi vrlo važan da pokaže ponašanje vozača čime bi otklonili sve ostale dileme, ali imaju ostali videozapisi sa okolnih objekata, pretpostavljam da su oni sačuvani. Kamera je oko koje snima, a podatak se pohranjuje na nekom hardverskom dijelu. Nemoguće da samo ta kamera nije snimala ako su ostale radile ili je ta kamera bila neispravna. Ta kamera je trebala da potvrdi ono što mi iznosimo i što bi išlo u korist optuženog vozača – izjavio je Plećan za „Avaz“.