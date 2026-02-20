Istraga u GRAS-u: Bivši direktori pod lupom Tužilaštva KS-a

Sigurnost putnika u preduzeću Gradski saobraćaj Sarajevo (GRAS), ali i sve što se radilo ili nije radilo u ovom preduzeću posljednjih decenija ponovo je u fokusu javnosti nakon nesreće koja se desila prošle sedmice.

Pitanja o odgovornosti i upravljanju u GRAS-u pojavljuju se redovno, posebno u kontekstu prethodnih afera, piše Federalna.ba.

Među posljednjim slučajevima su prijave protiv bivših generalnih direktora Avde Vatrića i Jakuba Kubura, koje je zaprimilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a predmet je naknadno proslijeđen Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK). Ishod istrage još uvijek nije poznat.

Dokumentacija i trag novca doveli su istražioce pred vrata GRAS-a, a u fokusu su upravo Vatrić i Kubur. Istraga se vodi po dva osnova. Prvi se odnosi na navode o zloupotrebi položaja tokom provođenja javne nabavke opremanja i izgradnje tramvajskih stajališta, čija je ukupna vrijednost prelazila sedam miliona konvertibilnih maraka.

Istraga se nije završila na tome. Poslan je i drugi predmet koji se tiče nabavke 14 rabljenih trolejbusa, provedenog od GRAS-a tokom 2019. godine.