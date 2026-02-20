Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON STRAVIČNE NESREĆE

Istraga u GRAS-u: Bivši direktori pod lupom Tužilaštva KS-a

U okviru ovog predmeta intenzivno i kontinuirano se provode istražne i druge radnje s ciljem donošenja tužilačke odluke, istaknuli su iz POSKOK-a

Tramvaj iskočio iz šina. E. Trako/Avaz

A. O.

20.2.2026

Sigurnost putnika u preduzeću Gradski saobraćaj Sarajevo (GRAS), ali i sve što se radilo ili nije radilo u ovom preduzeću posljednjih decenija ponovo je u fokusu javnosti nakon nesreće koja se desila prošle sedmice. 

Pitanja o odgovornosti i upravljanju u GRAS-u pojavljuju se redovno, posebno u kontekstu prethodnih afera, piše Federalna.ba.

Među posljednjim slučajevima su prijave protiv bivših generalnih direktora Avde Vatrića i Jakuba Kubura, koje je zaprimilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a predmet je naknadno proslijeđen Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK). Ishod istrage još uvijek nije poznat.

Dokumentacija i trag novca doveli su istražioce pred vrata GRAS-a, a u fokusu su upravo Vatrić i Kubur. Istraga se vodi po dva osnova. Prvi se odnosi na navode o zloupotrebi položaja tokom provođenja javne nabavke opremanja i izgradnje tramvajskih stajališta, čija je ukupna vrijednost prelazila sedam miliona konvertibilnih maraka.

Istraga se nije završila na tome. Poslan je i drugi predmet koji se tiče nabavke 14 rabljenih trolejbusa, provedenog od GRAS-a tokom 2019. godine.

- Uprava GRAS-a je imala carinske deklaracije za sedam prethodno nabavljenih trolejbusa, iz kojih jasno proizlazi da je nabavna vrijednost jednog trolejbusa bila oko 11.000 KM. Međutim, u postupku nabavke jedan trolejbus je plaćen 100.000 KM, dakle deset puta više od nabavne vrijednosti. Na taj način pribavljena je korist pravnom licu GN Company d.o.o. Tuzla, dok je GRAS oštećen za više od 100.000 KM - navedeno je iz Tužilaštva KS-a.

Međutim, u maju prošle godine, Tužilaštvo Kantona Sarajevo predmet je ustupilo Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, koji i dalje provodi istražne radnje.

- U okviru ovog predmeta intenzivno i kontinuirano se provode istražne i druge radnje s ciljem donošenja tužilačke odluke - istaknuli su iz POSKOK-a.

Prema nezvaničnim informacijama, tužilačka odluka trebala bi biti donesena do kraja septembra, a predmet je označen kao prioritetan.

# TUŽILAŠTVO KS
# NESREĆA
# TRAMVAJ
# POSKOK
# GRAS
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.