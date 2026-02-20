Video / Saobraćajna nesreća u sarajevskom naselju Otoka: Nastale velike gužve

U sarajevskom naselju Otoka u jutarnjim satima je došlo do saobraćajne nesreće.

Nesreća se desila na glavnoj saobraćajnici u blizini tramvajskog stajališta, a srećom u nesreći nije bilo povrijeđenih.

Na vozilima je pričinjena materijalna šteta, a zbog nesreće su na ovoj dionici nastale velike gužve.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal Avaz TV.