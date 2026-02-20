TUŽILAŠTVO KS

Predložen pritvor Irfanu Kariću: Pokušao automobilom ući među demonstrante, pronađeni mu droga i municija

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo

20.2.2026

Postupajuća tužiteljica Tužilaštva KS predložila je Općinskom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Irfanu Kariću, potvrdila je portparolka Tužilaštva KS Azra Bavčić.

Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Sumnjiči se za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Podsjećamo, Irfan Karić je prije dva dana tokom protesta građana pokušao automobilom ući među demonstrante u ulici Hamze Hume, a tom prilikom je kod njega pronađena veća količina droge i municije.

