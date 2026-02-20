Detalji iz sudnice: Kod Irfana Karića koji se pokušao zaletiti u demonstrante nađena droga i municija u kući u kojoj živi!

Tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Nedžida Kunić iznijela je obrazloženje prijedloga za određivanja pritvora dileru Irfanu Kariću koji je pokušao naletiti na demonstrante.

U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište o prijedlogu Tužilaštva KS za određivanje pritvora dileru Irfanu Kariću koji je automobilom punim droge pokušao naletiti na demonstrante u srijedu u Sarajevu.

- Smatram da nisu tačni ovi navodi za pretresanje i da su bili zakoniti pretresi. Policijski službenici su dobili saglasnost i naredbu za pretresanje vozila. Naredba je dobijena u 13 sati, a pretresanje automobila je završeno u 13:15 sati. A drugi pretres je vršen u kući koju koristi Irfan, a i tom prilikom su pronađeni droga i municija - kazala je tužiteljica Kunić.

On je u Sudu kazao da je saglasan sa svim što je kazao njegov advokat Ahmed Fejzić, a potom se nemušto pravdao.

- Ovo je jedina mrlja u mom životu, završio sam visoke škole van granica BiH. Takav sam došao da radim ovdje, našao sam se na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme - kazao je Karić u sudnici.