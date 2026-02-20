DETALJI SA ROČIŠTA

Tužiteljica o Irfanu Kariću: Pronađena je droga namijenjena za dalju prodaju, pozivamo se na njegovu bezobzirnost i bahatost

Bio je sigurno svjestan da se održavaju protesti, da svi kao građani trebamo imati obzira za blokade saobraćaja, objasnila je tužiteljica

Irfan Karić. Avaz

Mirela Pekušić

20.2.2026

Na ročištu za određivanje pritvora Irfanu Kariću koji se automobilom u kojem je kasnije pronađena droga zaletio na demonstrante u srijedu u Sarajevu advokat osumnjičenog Ahmed Fejzić kazao je da maksimalno na šta oni mogu pristati su mjere zabrane, odnosno kući pritvor.

Tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Nedžida Kunić je kazala da su oni protiv tog prijedloga, te je još jednom izričito ponovila da Tužilaštvo traži pritvor za osumnječnog Karića jer postoji bojazan od ponavljanja krivičnog djela, posebno onog koje se odnosi na stavljanje u promet opojnih droga.

- Pronađena je velika količina droge, pakovana različito, nešto u alu foliji, nešto u kesice. Znači tačno namijenjeno za dalju prodaju - kazala je tužiteljica Kunić.

Branilac osumnječenog se pozivao na to što on ranije nije osuđivan, na šta je tužiteljica kazala da se poziva na njegovu ličnost.

- Osumnjiceni nije osuđivan, ali se pozivamo njegovu ličnost, na njegovu bezobzirnost, bahatost i nesolidarnost. Bio je sigurno svjestan da se održavaju protesti, da svi kao građani trebamo imati obzira za blokade saobraćaja - objasnila je tužiteljica.

Advokat je govoreći o municiji koja je pronađena u kući u kojoj živi osumnjičeni kazao da je to ratna zaostavština njegovog oca.

Odluka o određivanju pritvora Irfanu Kariću bit će donesena danas.

