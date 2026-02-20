Tužiteljica o Irfanu Kariću: Pronađena je droga namijenjena za dalju prodaju, pozivamo se na njegovu bezobzirnost i bahatost

Na ročištu za određivanje pritvora Irfanu Kariću koji se automobilom u kojem je kasnije pronađena droga zaletio na demonstrante u srijedu u Sarajevu advokat osumnjičenog Ahmed Fejzić kazao je da maksimalno na šta oni mogu pristati su mjere zabrane, odnosno kući pritvor.

Tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo Nedžida Kunić je kazala da su oni protiv tog prijedloga, te je još jednom izričito ponovila da Tužilaštvo traži pritvor za osumnječnog Karića jer postoji bojazan od ponavljanja krivičnog djela, posebno onog koje se odnosi na stavljanje u promet opojnih droga.

- Pronađena je velika količina droge, pakovana različito, nešto u alu foliji, nešto u kesice. Znači tačno namijenjeno za dalju prodaju - kazala je tužiteljica Kunić.