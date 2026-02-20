Vozač tramvaja koji je nadrogiran izazvao nesreću skoro 3 godine nema dozvolu: Nije predao ni zahtjev za njeno produženje

Vozač tramvaja koji je pod utjecajem droge skrivio saobraćajnu nesreću kod Carevog mosta u Sarajevu već tri godine upravlja tramvajem bez važećeg dokumenta.

Svi zahtjevi su u obradi, a procedura je takva da se uz zahtjev mora priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje tramvajem koje nije starije od šest mjeseci.

Interesantno je to da je devet zahtjeva predato prije isteka važeće dozvole, a sedam njih nakon. Postavlja se pitanje da li tih sedam vozača također upravlja tramvajem ili su preraspoređeni na neke druge poslove.

Inače, vozaču tramvaja je vozačka dozvola istekla 1. juna 2023. godine i nikada nije predao zahjev za njeno produženje.