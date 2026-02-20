Saobraćajna nesreća u Sarajevu: Jedna osoba povrijeđena, obustavljen tramvajski saobraćaj

U sarajevskom naselju Marijin Dvor, tačnije na tzv. „S krivini“ kod Parlamenta Bosne i Hercegovine, u poslijepodnevnim satima došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je povrijeđena jedna osoba. Nesreća je također izazvala veliki saobraćajni kolaps.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS za portal "Avaza", povrijeđena osoba je prevezena na ukazivanje ljekarske pomoći.

Zbog ove nesreće obustavljen je tramvajski saobraćaj, tako da tramvaji ne voze od Željezničke stanice prema Baščaršiji, već samo prema Ilidži.

Ovo je prouzrokovalo ogromne gužve i pometnje u odvijanju saobraćaja u cijelom gradu, budući da se nesreća desila u periodu kada je inače najveća gužva na sarajevskim cestama.

Još uvijek nije poznat uzrok nesreće, policija je na terenu, a više informacija bit će dostupno nakon obavljenog uviđaja.