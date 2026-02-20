Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Određen pritvor Irfanu Kariću koji je pokušao proći kroz policijsku blokadu na protestima

Prilikom pretresa vozila kod njega je pronađena veća količina različitih vrsta droga

Irfan Karić. Avaz

M. Až.

20.2.2026

Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za Irfana Karića, potvrđeno je iz tog suda.

Pritvor je bio predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Karić se sumnjiči za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Riječ je o muškarcu koji je tokom posljednjih protesta u Sarajevu, povodom tragične tramvajske nesreće, pokušao automobilom proći kroz policijsku blokadu postavljenu zbog demonstranata.

Policija ga je tada zaustavila i natjerala da stane sa strane, a prilikom pretresa vozila, a potom i kuće, kod njega je pronađena veća količina različitih vrsta droga.

# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# IRFAN KARIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.