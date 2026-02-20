Određen pritvor Irfanu Kariću koji je pokušao proći kroz policijsku blokadu na protestima

Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor za Irfana Karića, potvrđeno je iz tog suda.

Pritvor je bio predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Karić se sumnjiči za krivična djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Riječ je o muškarcu koji je tokom posljednjih protesta u Sarajevu, povodom tragične tramvajske nesreće, pokušao automobilom proći kroz policijsku blokadu postavljenu zbog demonstranata.

Policija ga je tada zaustavila i natjerala da stane sa strane, a prilikom pretresa vozila, a potom i kuće, kod njega je pronađena veća količina različitih vrsta droga.