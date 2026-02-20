Uhapšen maloljetnik: Pokušao pregaziti policajca, pa mu tri puta nudio mito od 1.000 eura

U istražnom zatvoru završio je 17-godišnjak koji je u srijedu uhapšen u Trogiru nakon što je motociklom pokušao pregaziti policajca te mu tri puta nudio mito od hiljadu eura kako bi izbjegao krivični progon, objavila je danas splitsko-dalmatinska policija.

Naime, pripadnici interventne policije uočili su maloljetnika kako ulicama Trogira vozi motocikl bez registracijskih oznaka na stražnjem kotaču. Uprkos svjetlosnim i zvučnim signalima, vozač se odbio zaustaviti, preticao je preko pješačkog prijelaza i nastavio vožnju u blizini osnovne škole, nakon čega je u jednom trenutku ugasio vozilo.

Kada su mu policajci prišli, maloljetnik je ponovno pokrenuo motocikl i ubrzao izravno prema policijskom službeniku. Policajac se uspio izmaknuti kako bi izbjegao nalet, a zatim je rukom uhvatio vozača te su obojica pala na tlo.

“Policija je mladića savladala i uhapsila zbog krivičnog djela prisile prema službenoj osobi, a nakon kriminalističkog istraživanja prijavljen je i za davanje mita jer je policajcima u tri navrata nudio hiljadu eura kako bi obustavili postupanje.

Uz krivičnu prijavu, protiv maloljetnika slijedi i postupak zbog niza prometnih prekršaja, uključujući vožnju bez položenog vozačkog ispita i opasnu vožnju. Motocikl mu je privremeno oduzet, kao i prometna dozvola za kojom je ranije bila raspisana potraga.

Osumnjičeni maloljetnik predan je pritvorskom nadzorniku, a nadležni sud odredio mu je istražni zatvor”, saopćila je policija.