Akcija MUP-a TK: Pretresi na više lokacija, pronađena droga

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i policijskih stanica, u četvrtak, 19. februara, izvršili su pretres na više lokacija na području Tuzlanskog kantona, uključujući stambene i druge prostorije osoba koje se dovode u vezu sa počinjenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga.

- Prilikom pretresa na području Tuzle, Gradačca, Lukavca i Gračanice, pronađeni su i oduzeti sljedeći predmeti: tri pakovanja sa sadržajem bijele materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „Amfetamin Speed“, tri pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „Cannabis Sativa“, dvije novčanice u apoenu od 100 eura (195,58 KM), više PVC vrećica sa zip zatvaračem, kartice sa tragovima bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, pet mobilnih telefona, dvije digitalne vage za precizno mjerenje, te drugi predmeti povezani sa zloupotrebom opojnih droga, koji će biti korišteni u dokaznom postupku – saopćeno je iz MUP-a TK.

- Privremeno oduzete materije bit će predmet vještačenja, a protiv svih osoba obuhvaćenih navedenim pretresima Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona bit će podneseni odgovarajući izvještaji sa dokazima – dodaju iz policije.

U okviru istrage, po nalogu postupajućeg tužioca, uhapšen je A.M. iz Gradačca zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije BiH – neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon kriminalističke obrade i sastavljanja izvještaja, A.M. će biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.