SARAJEVO

Saobraćajna nesreća kod groblja Lav: Nastale velike gužve

Prema dostupnim informacijama, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, na kojima je pričinjena materijalna šteta

M. Až.

20.2.2026

Saobraćajna nesreća dogodila se večeras u blizini groblja Lav u Sarajevu.

Prema dostupnim informacijama, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, na kojima je pričinjena materijalna šteta.

Za sada nema zvaničnih podataka o eventualno povrijeđenim osobama.

Zbog nezgode su formirane velike gužve, a saobraćaj se na ovoj dionici odvija otežano.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
