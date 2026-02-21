Policija intervenisala na Ilidži: Došlo do obračuna više osoba?

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo jutros su imali intervenciju na području Ilidže, međutim, za sada nije poznato javnosti šta se događalo.

- Imamo zaprimljenu prijavu o određenim događajima na području općine Ilidža u jutarnjim satima. Policija je na terenu. Više informacija ćemo znati kasnije nakon dokumentovanja određenih događaja – rečeno je za „Avaz“ iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo.

Prema nezvaničnim informacijama došlo je do obračuna više osoba oko 04:30 sati, ali šta se tačno događalo, utvrdit će se tokom dana.