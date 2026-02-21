Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLUŠIO SE NA NAREDBE

Pucnjava na Ilidži: Policija ranila napadača nakon što je otvorio vatru na službenike

Muškarac J.H. (1985) je na ljekarskoj obradi na KCUS i nije životno ugrožen, saopćeno je iz MUP-a KS

Policijska uprava Ilidža. Avaz (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

A. O.

21.2.2026

Na području općine Ilidža jutros je oko 04:15 sati došlo do upotrebe vatrenog oružja između izvršioca krivičnog djela i policijskih službenika koji su u tom trenutku vršili redovne poslove i zadatke u naselju Pejton, potvrđeno je iz MUP-a KS.

- Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je upravo podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača. Muškarac J.H. (1985) je na ljekarskoj obradi na KCUS i nije životno ugrožen – saopćeno je iz MUP-a KS.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i uviđaj je u toku, saopćeno je. 

# PUCNJAVA
# VATRENO ORUŽJE
# POLICIJA
# ILIDŽA
# MUP KS
PRIKAŽI KOMENTARE (11)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.