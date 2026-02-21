Ovo je muškarac koji je jutros pucao na policajce na Ilidži: Poznat po nadimku "ubica koji plače"

Jasmir Halilović, nadimka Arči pucao je u ranim jutarnjim satima na policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. On je poznat i po nadimku „ubica koji plače“. Halilović je od ranije poznat policiji. Podsjetimo, kako smo ranije objavili, iz MUP-a KS je potvrđeno da je na području općine Ilidža jutros oko 04:15 sati došlo do upotrebe vatrenog oružja između izvršioca krivičnog djela i policijskih službenika koji su u tom trenutku vršili redovne poslove i zadatke u naselju Pejton, potvrđeno je iz MUP-a KS.

- Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je upravo podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača. Muškarac J.H. (1985) je na ljekarskoj obradi na KCUS i nije životno ugrožen – saopćeno je iz MUP-a KS.