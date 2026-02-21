Video / Evo šta se događalo jutros na području Ilidže, policija i Hitna pomoć na pumpi

Jasmir Halilović, nadimka Arči pucao je u ranim jutarnjim satima na policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a društvenim mrežama širi se snimak sa područja Stupa.
Prikazani su policijski službenici MUP-a KS i vozilo Hitne pomoći na pumpi.
Naime, kako smo i ranije objavili, MUP je saopćio da se jutros dogodila pucnjava oko 04:15 sati.
Došlo je do upotrebe vatrenog oružja između izvršioca krivičnog djela i policijskih službenika koji su u tom trenutku vršili redovne poslove i zadatke u naselju Pejton, potvrđeno je iz MUP-a KS.
- Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je upravo podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača. Muškarac J.H. (1985) je na ljekarskoj obradi na KCUS i nije životno ugrožen – saopćeno je iz MUP-a KS.
Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i uviđaj je u toku, ranije su naveli iz policije.