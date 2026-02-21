"AVAZ" SAZNAJE

Nakon što je pucao na policiju: "Ubica koji plače" pogođen s tri metka

Halilović se sumnjiči za dva krivična djela - ubistvo u pokušaju i napad na službeno lice

Jasmir Halilović: Pogođen s tri metka. Avaz

Piše: Amila Ovčina

21.2.2026

Jasmir Halilović koji je pucao rano jutros na policijske službenike Ministarstva unutrašnih poslova Kantona Sarajevo pogođen je sa tri metka, saznaje portal “Avaza”.

Kako je za naš medij potvrdio Omar Mehmedbašić, advokat Halilovića, on je smješten na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu na Odjeljenju abdominalne hirurgije.

Halilović se sumnjiči za dva krivična djela - ubistvo u pokušaju i napad na službeno lice.

Kako saznajemo, njega čuvaju specijalci na Klinici.

Podsjećamo kako smo jutros objavili, pucnjava se desila na području općine Ilidža oko 4:15 sati.

- Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je upravo podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača. Muškarac J.H. (1985) je na ljekarskoj obradi na KCUS i nije životno ugrožen – saopćeno je iz MUP-a KS.

