PUCNJAVA U GRAČANICI

Ekskluzivna fotografija: Policajac u civilu sustigao pljačkaše koji su pucali na njih, jedan uspio pobjeći

H. Čalić

21.2.2026

U Gračanici je večeras došlo do pucnjave tokom pljačke u jednom tržnom centru. Dva lica su uhapšena, dok je jedno uspjelo pobjeći.

Zaštitar koji je vršio poslove obezbjeđenja objekta prijavio je policiji PS Gračanica da se u objektu odvija krađa, a da su počinioci tri nepoznata lica.

Po prijavi, policijska patrola odmah je upućena na lice mjesta. Počinioci su pokušali pobjeći iz objekta, pri čemu je došlo do upotrebe oružja prema policijskim službenicima. Dva počinioca su prilikom bjekstva stavljena pod kontrolu i uhapšena.

Policajac u civilu uspio je sustići pljačkaše koji su pucali na policiju.

Treći počinilac pobjegao je putničkim motornim vozilom, a policija preduzima sve potrebne radnje kako bi ga identificirala i uhapsila.

