Drama u Ribniku: Starca ugrizla svinja, ljekari ga herojski spasili

Prava drama odigrala se danas, u subotu 21. februara, u Domu zdravlja u Ribniku, kada je u Hitnu pomoć pristigao pacijent G.S. (79) iz Donjeg Ribnika, kojeg je ugrizla svinja. Medicinsko osoblje moralo je munjevito reagovati jer je pacijent izgubio ogromne količine krvi – procjenjuje se oko tri litra.

Pacijent je nakon ugriza svinje, kako saznaju “Nezavisne novine”, u lokalni dom zdravlja došao svojim vozilom, u kojem je bila lokva krvi.

- Mi kada smo pokušali zaustaviti krvarenje, nije uspijevalo, budući da mu je povrijeđena velika butna arterija. Sanirali smo pacijenta, pokušali da zaustavimo krvarenje. Jako teško je išlo. Herojski smo uspjeli u nastojanjima da izgubi što manje krvi. Nadoknadili smo mu oko tri i po litra tečnosti - rekla je za “Nezavisne novine" Danijela Babić, doktorica koja je pacijentu spasila život.

U intervenciji su učestvovali doktorica Babić i medicinska sestra Gorana Despot Galić, a zatim ga je vozač Mijailo Miljanović, u pratnji medicinske sestre, transportovao u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (UKC) u Banja Luku.

- Do UKC RS ima 80 kilometara i inače se vozi sat i po, a oni su uspjeli da ga dovezu za sat vremena. Po prijemu u UKC, pacijent je odmah upućen u operacionu salu - ispričala je dr Babić za “Nezavisne novine".

Jurnjavu sanitetskog vozila primijetili su danas brojni vozači koji su se kretali od Banja Luke prema Čađavici.

- Na Manjači sam sreo sanitetsko vozilo koje juri prema Banja Luci. Znao sam da je nešto baš hitno - rekao je za “Nezavisne novine” jedan od vozača.