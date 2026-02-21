Novi detalji drame u Gračanici: Zaštitari zadržali jednog počinioca i spriječili krađu, policajac u civilu zaustavio drugog

U Gračanici je večeras došlo do pucnjave tokom pljačke u jednom tržnom centru. Dva lica su uhapšena, dok je jedno uspjelo pobjeći. Blagovremenom reakcijom zaštitara, koji su prijavili događaj i zadržali jednog od počinilaca, spriječeno je krivično djelo krađa.

Isto tako, blagovremenom reakcijom policijskih službenika PS Gračanica i jednog istražitelja koji se slučajno zatekao na mjestu događaja, ali je postupio po službenoj dužnosti u cilju zaštite opće sigurnosti građana (u pravcu kojeg istražitelja je upotrijebljeno oružje), počiniocima je oduzeta sloboda. Postoje osnovi sumnje u počinjenje drugog krivičnog djela, o čemu će, nakon okončanja istražnih radnji, konačnu kvalifikaciju dati Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a prema procjeni i više detalja iz istrage.

Dvojica uhapšenih počinilaca su K.Đ. (1988) iz Tuzle i E.Đ. (1993) iz Olova, nastanjen u Tuzli. Treći počinilac je uspio pobjeći putničkim motornim vozilom, a policija preduzima sve potrebne radnje kako bi ga identifikovala i uhapsila.

Drugi događaj krađe, koji se desio 9. februara 2026. godine, prijavljen je PS Gračanica takođe danas, prilikom prijave ovog incidenta.

O događaju je odmah obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a sve radnje provode se prema njegovim uputama i pod njegovim nadzorom. Istražitelji OKP PU Gračanica izvršit će detaljan uviđaj na mjestu događaja.

- Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona zahvalila se zaštitarima koji su zadržali i spriječili jednog od počinilaca, ističući da je blagovremeno prijavljivanje krivičnih djela ključno za efikasnu reakciju policije – saopćeno je iz MUP-a TK.