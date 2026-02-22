Tužilaštvo USK predložilo pritvor za trojicu uhapšenih u akciji "Virus": Pronađeno im sedam kilograma droge

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je Kantonalnom sudu u Bihaću određivanje mjere pritvora prema 3 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su kao organizirana grupa ljudi počinili krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 2. u vezi s produženim krivičnim djelom iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH i zbog postojanja više pritvorskih razloga propisanih Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH.

Nakon što su u okviru akcije „Virus“ slobode lišena 4 lica i ista ispitana u svojstvu osumnjičenih, Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je na osnovu provedenih istražnih radnji i prikupljenih dokaza u ovoj fazi istrage, utvrdilo postojanje zakonskih razloga za predlaganje mjere pritvora u odnosu na 3 lica.

Tužilaštvo je predložilo određivanje mjere pritvora smatrajući da postoji osnovana bojazan da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za krivični postupak, odnosno da postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače. Također, Tužilaštvo je predložilo određivanje mjere pritvora jer smatra da postoji opravdana bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo koje im se stavlja na teret.

Podsjećamo, kako je ranije saopćeno iz SIPA-e, u sklopu ove akcije je uhapšeno šest osoba na području HNK i USK, a kod njih je pronađeno sedam kilograma droge - oko dva kilograma kokaina, oko pet kilograma kanabisa i 30 grama heroina, kao i oružje.