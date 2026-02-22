Zaprimljene dvije prijave protiv serijskog predatora iz Tešnja

Nakon što je „Avaz“ objavio potresne ispovijesti žrtve i roditelja žrtava serijskog predatora Edina Kotorića (1973) iz Novog Sela kod Tešnja, pitali smo Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona da li je pokrenulo ikakve radnje na osnovu video-priloga i pisanja „Dnevnog avaza“. Ukoliko iste nisu vidjeli, što je teško za povjerovati, poslali smo im i prilog linkove potresnih svjedočenja, kao i informaciju da se, prema saznanjima „Avaza“, javilo još najmanje 11 osoba koje tvrde da su kao maloljetne bile žrtve Kotorića, a sumnja se da je taj broj veći. U dopisu smo istakli da su svjedočenja u najmanju ruku potresna, strašna i uznemirujuća, te ih pitali da li su na osnovu svega objavljenog poduzeli neke radnje po službenoj dužnosti, ako jesu koje, a ako nisu da li planiraju. Nisu reagovali Tužilaštvo ZDK odgovorilo je na upit, kazavši da nisu formirali predmet protiv Kotorića na osnovu pisanja medija. - Shodno navedenom ovim putem obavještavamo Vas da je uvidom u evidencije Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona utvrđeno da u ovom Tužilaštvu nije formiran predmet, niti su poduzete mjere i radnje iz nadležnosti Tužilaštva, a u vezi, kako navodite, medijskih pisanja o najmanje 11 osoba koje tvrde da su kao maloljetne bile žrtve lica inicijala E. K. – napisali su.

U daljem tekstu su potvrdili ono što je „Avaz“ i ranije objavljivao. - Međutim, ovim dopisom obavještavamo Vas da je ovo Tužilaštvo zaprimilio dvije krivične prijave protiv gore imenovanog, a u kojim prijavama se kao oštećeni navode malodobna lica. S obzirom na to da se predmeti nalaze u fazi prijave, te s ciljem zaštite postupka nismo u mogućnosti dostaviti više informacija o predmetima – napisali su iz Tužilaštva ZDK za „Avaz“. Prijave roditelja Prva je prijava Mehe Mulalića, oca djevojčice nad kojom je Kotorić izvršio bludne radnje, za šta je i osuđen. Mulalić je u „Avazovom intervjuu“ od 22. januara ove godine ekskluzivno otkrio da je protiv Kotorića podnio još jednu krivičnu prijavu, ali nije želio otkivati o čemu se radi jer je riječ o maloljetnom licu. Detalji su poznati redakciji „Avaza“. Druga prijava je od još jednog oca, koji je 2. februara govorio u „Avazovom intervjuu“ zajedno sa kćerkom, koja je bila žrtva Kotorića.