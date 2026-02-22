Vaterpolisti banjalučkog Borca napadnuti na Graničnom prijelazu Rača: Uhapšena jedna osoba

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina juče, u subotu 21. februara, uhapsili su P.B. iz ovog grada, nakon što su na Graničnom prelazu "Rača" napadnuti vaterpolisti banjalučkog "Borca".

Iz bijeljinske policije su potvrdili da je uhapšeni osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, prenose Nezavisne.

Palice i kamenice

- Podsjećamo, istog dana Policijskoj stanici Bijeljina 2 prijavljeno je da je na GP Rača grupa nepoznatih lica, uz upotrebu drvenih palica i kamenica, oštetila vozila Dačia i Reno, u kojima su se nalazili sportisti. U ovom događaju jedno lice je lakše povrijeđeno i odbilo je ukazivanje ljekarske pomoći - naveli su iz Policijske uprave Bijeljina.

Kako dodaju, policajci, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji u cilju identifikacije ostalih učesnika napada.

Bit će prijavljen tužilaštvu

- Nakon dokumentovanja predmeta, protiv P.B. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini - ističu iz policije.