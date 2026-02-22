DRAMA NA GRANICI

Vaterpolisti banjalučkog Borca napadnuti na Graničnom prijelazu Rača: Uhapšena jedna osoba

Predsjednica kluba Nataša Ivetić izjavila je da su navijači "Crvene zvezde" na graničnom prijelazu Rača napali mlade vaterpoliste "Borca"

M. Až.

22.2.2026

Pripadnici Policijske uprave Bijeljina juče, u subotu 21. februara, uhapsili su P.B. iz ovog grada, nakon što su na Graničnom prelazu "Rača" napadnuti vaterpolisti banjalučkog "Borca".

Iz bijeljinske policije su potvrdili da je uhapšeni osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari, prenose Nezavisne.

Palice i kamenice

- Podsjećamo, istog dana Policijskoj stanici Bijeljina 2 prijavljeno je da je na GP Rača grupa nepoznatih lica, uz upotrebu drvenih palica i kamenica, oštetila vozila Dačia i Reno, u kojima su se nalazili sportisti. U ovom događaju jedno lice je lakše povrijeđeno i odbilo je ukazivanje ljekarske pomoći - naveli su iz Policijske uprave Bijeljina.

Kako dodaju, policajci, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, nastavljaju sa preduzimanjem mjera i radnji u cilju identifikacije ostalih učesnika napada.

Bit će prijavljen tužilaštvu

- Nakon dokumentovanja predmeta, protiv P.B. slijedi dostavljanje izvještaja o počinjenim krivičnim djelima Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini - ističu iz policije.

Vaterpolo klub "Borac" apelovao je jučer na nadležne institucije da hitno reaguju kako bi napadači na igrače ovog kluba bili kažnjeni.

Predsjednica kluba Nataša Ivetić izjavila je da su navijači "Crvene zvezde" na graničnom prijelazu Rača napali mlade vaterpoliste "Borca" uzrasta od 13 do 22 godine, koji su putovali na utakmicu u Srbiju.

Sraman čin nasilja

Zbog ovog incidenta ekipa nije bila u mogućnosti da nastavi put.

Ocijenjeno je da je napad na vaterpoliste "Borca" sraman čin nasilja i da nadležni treba da reaguju kako bi se zaštitili mladi sportisti. Banjalučki sportisti jučer su trebali da odmjere snage sa Voždovačkim, u okviru 7. kola Prve B lige Srbije.

