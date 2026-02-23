Dvije velike akcije MUP-a ZDK: U Visokom i Zenici zaplijenjeno više od 4 kilograma droge

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastavlja sa odlučnom i energičnom borbom protiv svih vidova zloupotrebe opojnih droga, te je u tom smislu, a kao rezultat naznačenih aktivnosti, izvršenim pretresima na području gradova Zenica i Visoko, pronađeno i oduzeto 4.290 grama materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu.

Naime, od strane službenika Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su dana 21.02.2026. godine, u Zenici, u ulicama Bulevar Kralja Tvrtka I i Zije Dizdarevića, a postupajući po naredbama Općinskog suda u Zenici, izvršeni pretresi prostorija i putničkih motornih vozila koje koristi lice B.H. rođeno 1975. godine, iz Zenice. Izvršenim pretresima, pronađena je biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "Marihuanu", ukupne težine 3,338 grama, te novac u iznosu od 4.120,00 KM i 600 Eura. Sporna materija je oduzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će zajedno sa drugim oduzetim predmetima i novcem biti korištena kao dokaz u daljnjem postupku.

Lice B.H. je lišeno slobode i nad istim je zavedena kriminalistička obrada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo ''Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga'' iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, nakon čega je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i otkrivanju izvršioca predato u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona.

U nastavku ovih intenzivnih aktivnosti, na području Grada Visoko je takođe sprovedena uspješna policijska akcija kojom prilikom je zaplijenjena značajna količina opojne droge. Tačnije, dana 20.02.2026. godine, službenici Policijske stanice Visoko su postupajući po naredbi Općinskog suda u Visokom izvršili pretres stana koji koristi lice L.V., rođeno 1995., godine, iz Visokog, kojom prilikom je pronađena praškasta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin (speed), težine 952,37 grama i jedna digitalna vaga. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "'Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga'' iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, lice L.V. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada.