Video / Širi se požar u Sarajevu: Crni dim se nadvijao nad Velešićima

Veliki požar je izbio je danas u blizini hotela Grand u Sarajevu.
NA TERENU VATROGASCI
Iako se u početku nije činio toliko opasnim, kasnije se proširio i zahvatio kompletan krov, a crni dim se nadvio nad Sarajevom.
Na terenu se nalaze dvije ekipe Hitne pomoći, kao i pripadnici MUP-a KS, koji čekaju da se ugasi požar kako bi mogli izvršiti uviđaj.
Još uvijek nije poznat uzrok ovog požara.