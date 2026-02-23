NA TERENU VATROGASCI

Video / Širi se požar u Sarajevu: Crni dim se nadvijao nad Velešićima

Još uvijek nije poznat uzrok ovog požara

Požar u Sarajevu. Avaz

S. S.

23.2.2026

Veliki požar je izbio je danas u blizini hotela Grand u Sarajevu.

Iako se u početku nije činio toliko opasnim, kasnije se proširio i zahvatio kompletan krov, a crni dim se nadvio nad Sarajevom.

Na terenu se nalaze dvije ekipe Hitne pomoći, kao i pripadnici MUP-a KS, koji čekaju da se ugasi požar kako bi mogli izvršiti uviđaj.

Još uvijek nije poznat uzrok ovog požara.

# POŽAR
# SARAJEVO
