Video / Širi se požar u Sarajevu: Crni dim se nadvijao nad Velešićima

Veliki požar je izbio je danas u blizini hotela Grand u Sarajevu.

Iako se u početku nije činio toliko opasnim, kasnije se proširio i zahvatio kompletan krov, a crni dim se nadvio nad Sarajevom.

Na terenu se nalaze dvije ekipe Hitne pomoći, kao i pripadnici MUP-a KS, koji čekaju da se ugasi požar kako bi mogli izvršiti uviđaj.

Još uvijek nije poznat uzrok ovog požara.