ODRŽANO ROČIŠTE

Pucao na policajce: Predložen pritvor za "ubicu koji plače"

Jasmir Halilović. Avaz

M. Až.

23.2.2026

Tužilaštvo Kantona Sarajevo predložilo je određivanje pritvora za Jasmira Halilovića, zvanog Arči, osumnjičenog da je prekjučer na Stupu pucao na policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Halilović je u javnosti poznat po nadimku "ubica koji plače". Tokom razmjene vatre ranjen je i trenutno se nalazi na liječenju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Tužilaštvo ga tereti za pokušaj ubistva i napad na službenu osobu, zbog čega je Kantonalni sud u Sarajevu predložio određivanje pritvora.

S obzirom na to da je osumnjičeni hospitaliziran, ročište za određivanje pritvora održano je u prostorijama KCUS-a.

Podsjetimo, pripadnici MUP-a KS zatekli su Halilovića na području Stupa nakon što su primijetili da je, kako se sumnja, podmetnuo požar na jednom vozilu. On se oglušio o naredbe policije, a potom je iz vatrenog oružja pucao prema policijskim službenicima.

- U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i tom prilikom ranili napadača - saopćeno je ranije iz MUP-a Kantona Sarajevo.

# TUŽILAŠTVO KS
# JASMIR HALILOVIĆ
