PONAVLJANJE ZLOČINA

Stariji muškarac priveden zbog spolnog zlostavljanja maloljetne unuke, zbog toga je već osuđen na četiri i po godine zatvora

Uhapšeni je u septembru prošle godine nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog spolnog zlostavljanja druge maloljetne unuke

Uhašen 80-godišnjak kod Splita. MUP Hrvatske

M. Až.

23.2.2026

Policija je uhapsila 80-godišnjaka iz mjesta kraj Splita zbog sumnje da je niz godina spolno zlostavljao maloljetnu unuku. Oštećena je danas punoljetna, a slučaj je prijavila nedavno nakon što je otišla iz zajedničkog domaćinstva.

Uhapšeni je u septembru prošle godine nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog spolnog zlostavljanja druge maloljetne unuke.

Sada ga za iste stvari tereti i njezina sestra. Na nepravomoćnu presudu žalili su se i Državno odvjetništvo i odbrana.

Kako se neslužbeno doznaje, okrivljeni je na suđenju za zlostavljanje prve unuke sve priznao, no tvrdi da drugu nije zlostavljao, piše Dalmatinski portal.

Državno tužilaštvo tražilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja djela, no sudija istrage pustio je osumnjičenog na slobodu uz mjeru opreza.

# HRVATSKA
# SPLIT
