"Ubica koji plače" tužiocima negirao da je imao pištolj

Jasmir Halilović, nadimka Arči, koji se sumnjiči da je u subotu u ranim jutarnjim satima pucao na policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pogođen je s tri metka. Kako „Dnevni avaz“ saznaje, pogođen je s dva metka u nogu, a treći metak ga je pogodio u leđa. Halilović je hospitaliziran na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju, potvrdio je za „Dnevni avaz“ njegov advokat Omar Mehmedbašić. Dao iskaz u bolnici Advokat nam je potvrdio da će Halilović biti operisan.

- Danas su ga ispitala dva tužioca. Njemu se na teret stavlja ubistvo u pokušaju u cijelosti i napad na službeno lice. Halilović je sve negirao. Kazao je da nema pištolj i tvrdi da je on izranjavan. Iskaz je dao u bolnici i pogođen je s dva metka u nogu i jednim u leđa – potvrdio je za „Dnevni avaz“ prekjučer Omar Mehmedbašić.

Oglušenje na naredbe Kako je u subotu saopćeno iz MUP-a KS, oko 04.15 sati došlo je do upotrebe vatrenog oružja između izvršioca krivičnog djela i policijskih službenika koji su u tom trenutku vršili redovne poslove i zadatke u naselju Pejton, općina Ilidža.

- Nakon što su krenuli za, tada nepoznatim muškarcem, za kojeg je postojao osnov sumnje da je upravo podmetnuo požar na vozilu, isti se oglušio o naredbe policije, a potom počeo pucati iz vatrenog oružja prema policijskim službenicima. U odbrani od napada na život, policijski službenici su uzvratili vatru i ranili napadača. Muškarac J. H. (1985) je na ljekarskoj obradi na KCUS-u i nije životno ugrožen – saopćeno je iz MUP-a KS. O ovom događaju obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Policijski službenici MUP-a KS su obavili uviđaj na mjestu događaja.

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio Mehmedbašić, Halilovića na Klinici čuvaju specijalci. Inače, Halilović je osoba koja je odranije poznata policijskim organima i pravosuđu. Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS 11. januara 2015. godine u tri sata sprovodili su policijsku akciju kodnog naziva „Panorama“ s ciljem rasvjetljavanja i dokumentovanja više krivičnih djela, kada je i među uhapšenima bio upravo Halilović.

Tada su izvršeni pretresi, a akcija je bila usmjerena na razbijanje automafije. Sumnjičio se za ubistvo Jasmir Halilović javnosti je poznatiji i kao „ubica koji plače“. On je u junu 2012. godine bio uhapšen zbog sumnje da je ubio Sabira Bajramovića (56) ispred njegove kuće u Sokolović-Koloniji pucajući mu u grudi i glavu. Halilović je tada bio osumnjičen da je prije ubistva provalio u kuću Bajramovića. Po izlasku iz policijskog vozila kojim je dovezen pred zgradu Tužilaštva, Halilović je, na iznenađenje prolaznika, glasno zaplakao vidjevši suprugu. Nakon nekoliko mjeseci pušten je iz pritvora zbog nedostatka dokaza.