Suđenje Osmanu Mehmedagiću: Uloženi dokazi o oduzimanju predmeta

U Sudu Bosne i Hercegovine danas je nastavljeno suđenje bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne službe BiH (OSA) Osmanu Mehmedagiću koji se sumnjiči za falsifikovanje fakultetske diplome. Na prethodnom ročištu, prisutnima se obratila tužiteljica Sanja Ljuboje-Romić koja se izjasnila na prigovore advokata Nermina Mulalića koje je iznio na ročištu održanom 27.01.2026. godine. Tužilaštvo je tvrdilo da je sve urađeno po zakonu.

Iako je ranije bilo najavljeno da će sudsko vijeće donijeti odluku danas, 24. februara, predsjedavajuća Sudskog vijeća Jasmina Ćosić-Dedović istakla je kako konačna odluka može biti donesena tek kada budu imali cjelokupni uvid, te je potrebno izvesti sve dokaze. - Vijeće je nakon analize uloženih prigovora, stanje spisa imajuću u vidu praksu sudskog pitanja zaključilo da je u ovom trenutku preuranjeno i prejudicirajušće donijeti odluku o zakonitosti navedenih dokaza optužbe, obzirom da Vijeće još nije imalo uvid u sve relevantne dokaze, činjenice i okolnosti potrebne za donošenje takve odluke. Vijeće smatra da se sveobuhvatna ocjena zakonitosti dokaza može izvršiti tek kada bude dostupan cjelokipan dokazni materijal, iako je Tužilaštvu pružena mogućnost da se izjasni na uloženi prigovor, optužba do sada na glavnom pretresu nije izvela nijedan materijalni dokaz zbog čega Vijeće u ovom trenutku ne može sa sigurnošću tvrditi osnovanost, odnosno neosnovanost prigovora na koji odbrana ukazuje - istakla je danas Ćosić-Dedović. Tada Vijeće može donijeti zakonitu odluku, s toga se provođenje dokaza odobrava kako je zatražilo Tužilaštvo BiH.

Odbrana Mehmedagića, advokat Nermin Mulalić izjavio je danas da će prigovor biti na prvih pet dokaza. Tužiteljica je uz asistenticu predočila dokaze kojih ima trinaest i oni su predati Sudu u isprintanoj verziji. Prvi dokaz je Naredba Općinskog suda u Tuzli od 20.05.2021. godine, što je bio i raniji predmet prigovora, kako je kazala tužiteljica.

Drugi dokaz je Zapisnik o uvidu u registarsku oznaku indeksa, MUP TK od 04.02.2021. godine, uz fotodokumentaciju i Zapisnik o predaji predmeta – postupanje po predmetnoj naredbi. Treći dokaz je registar uvezan u tvrde korice, koji je bio predmet vještačenja. Četvrti dokaz je izvod iz kaznene evidencije, kojim je utvrđeno da Osman Mehmedagić nije evidentiran. Peti dokaz je Prijedlog Tužilaštva BiH za oduzimanje predmeta, šesti je Naredba Suda BiH za oduzimanje predmeta. Dokaz broj sedam je Dokument Suda BiH o dostavljanju izvještaja o postupanju. Osmi dokaz je Dokument MUP-a KS o izvještaju postupanja po naredbi, deveti je Prijedlog Tužilaštva za oduzimanjem predmeta. Deseti dokaz je Naredba Suda za privremeno oduzimanje predmeta.