Traži se pritvor za osumnjičenog muškarca iz Mostara: Tereti se da je ubio Pink Pantera

Kantonalno tužilaštvo Mostar danas je podnijelo prijedlog za određivanje pritvora Kantonalnom sudu u Mostaru, protiv osumnjičenog S.G. (1999.), iz Mostara, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „Ubistvo “ iz čl. 166. st.1. KZ F BiH u stjecaju sa krivičnim djelom „Neovlaštena nabava, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ iz čl. 65. st. 1. tač. a) u vezi s čl. 6. st. 3. tač. a) Zakona o oružju i streljivu HNŽ/K.

On se, naime, sumnjiči za ubistvo Marija Dadića, nadimka Pink Panter.

Sumnjiči se da je dana 14.2.2026. godine, iza 01:00 sati, u naselju Zalik, Grad Mostar, pucao iz pištolja kalibra 9 mm u pravcu oštećenog M.D., koji mu je bježeći bio okrenut leđima, te ga je pogodio u predjelu natkoljenice lijeve noge i nanio mu prostrijelnu ranu sa prekidom kontinuiteta u cijelom obimu butne arterije od koje je oštećeni počeo krvariti i uslijed čega je nastupila smrt.

Pritvor je osumnjičenom S.G. predložen iz razloga jer naročite okolnosti opravdavaju strah da će ponoviti krivično djelo, a za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, te postoje izvanredne okolnosti s obzirom da je riječ o krivičnom djelu koje je posebno teško, a s obzirom na način počinjenja i posljedicu krivičnog djela, tako da bi puštanje na slobodu osumnjičenika rezultiralo prijetnjom narušavanja javnog reda.

Kantonalno tužilaštvo HNK u saradnji sa MUP-om HNK – Sektorom kriminalističke policije, nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima su počinjena ova krivična djela.