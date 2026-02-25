U CENTRU GRAČANICE

Traži se pritvor za Mahira Kuduzovića: Izvadio nož, ubo muškarca i pobjegao

Istražne radnje su u toku, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona

Policija na terenu. Screenshot

A. O.

25.2.2026

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Mahira Kuduzovića (30), nastanjen na području Doboja, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva.

Kuduzović je osumnjičen da je u večernjim satima 22. februara 2026. godine u centru Gračanice, nakon što ga je E.M. fizički napao i više puta udario rukama u predjelu lica a potom izvukao i teleskopsku palicu i zamahivao prema njemu, izvadio nož iz prsluka i ubo E.M u predjelu vrata i nanio mu tešku tjelesnu povredu opasnu po život. Osumnjičeni je nakon toga pobjegao sa mjesta događaja.

Nakon prijave o događaju na teren su izašli policijski službenici PU Gračanica, pronašli su osumnjičenog i lišili ga slobode. Obavljena je kriminalistička obrada i uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu je predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao Kuduzovića. Istražne radnje su u toku, saopćeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. 

# GRAČANICA
# NOŽ
# MAHIR KUDUZOVIĆ
